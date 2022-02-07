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Сегодня, 13:14

Немецкая биатлонистка Херрманн выиграла золото Олимпиады в Пекине, россиянки — без медалей

Роман Шишов
Корреспондент
Дениз Херрманн.
Фото AFP

Немецкая биатлонистка Дениз Херрманн выиграла золото Олимпиады в Пекине в индивидуальной гонке.

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше. Замкнула тройку норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

Россиянка Кристина Резцова могла побороться за медали, но допустила два промаха и заняла девятое место. Ульяна Нигматуллина допустила десять промахов.

33-летняя Херрманн — бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в лыжной эстафетной гонке. Кроме того, она является чемпионкой мира по биатлону 2019 года в гонке преследования.

Для сборной Германии это вторая золотая медаль на Олимпиаде в Пекине.

Биатлон

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. Дениза Херманн (Германия) — 44.12,7 (1)
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +09,4 (1)
3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — +15,3
4. Ванесса Фойгт (Германия) — +16,6 (1)
5. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +31,7 (1)
6. Маркета Давидова (Чехия) — +31,9 (1)
7. Дидра Ирвин (США) — +01.01,4 (1)
8. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — +01.02,7 (1)
9. Кристина Резцова (Россия) — +01.13,1 (2)
10. Юлия Джима (Украина) — +01.21,7 (2)

Кристина Резцова
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
6
10
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Нигматуллина допустила десять промахов во время индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине
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