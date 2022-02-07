Немецкая биатлонистка Херрманн выиграла золото Олимпиады в Пекине, россиянки — без медалей

Немецкая биатлонистка Дениз Херрманн выиграла золото Олимпиады в Пекине в индивидуальной гонке.

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше. Замкнула тройку норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

Россиянка Кристина Резцова могла побороться за медали, но допустила два промаха и заняла девятое место. Ульяна Нигматуллина допустила десять промахов.

33-летняя Херрманн — бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в лыжной эстафетной гонке. Кроме того, она является чемпионкой мира по биатлону 2019 года в гонке преследования.

Для сборной Германии это вторая золотая медаль на Олимпиаде в Пекине.

Биатлон

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. Дениза Херманн (Германия) — 44.12,7 (1)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +09,4 (1)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — +15,3

4. Ванесса Фойгт (Германия) — +16,6 (1)

5. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +31,7 (1)

6. Маркета Давидова (Чехия) — +31,9 (1)

7. Дидра Ирвин (США) — +01.01,4 (1)

8. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — +01.02,7 (1)

9. Кристина Резцова (Россия) — +01.13,1 (2)

10. Юлия Джима (Украина) — +01.21,7 (2)