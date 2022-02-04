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Сегодня, 15:02

Накануне смешанной эстафеты Тарьей Бе повредил шею на тренировке

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Биатлонист сборной Норвегии Тарьей Бе получил травму шеи и ссадины, врезавшись во время тренировки в спортсменку сборной Италии Самуэлу Комола.

Как сообщает NRK, 33-летний ветеран не смог увернуться от столкновения, и теперь норвежские врачи должны срочно устранять повреждения Бе-старшего накануне смешанной эстафеты. Завтра Тарьей должен начать Олимпиаду вместе с своим младшим братом Йоханнес Бе, а также Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн.

Йоханнес выйдет на старт, несмотря на то, что находится на карантине как контактировавший с двумя заболевшими ковидом. В самолете по дороге в Пекин биатлонист сидел рядом с двоеборцем Магнусом Риибером, а в автобусе — с его коллегой из Эстонии Кристьяном Ильвесом. Оба сдали в Пекине положительные тесты. Бе-младшему запрещено покидать свою комнату, но он может тренироваться и соревноваться.

Смешанная эстафета на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 5 февраля, начало — в 12.00 (мск).

Олимпиада
Сборная Норвегии по биатлону
Тарьей Бе
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