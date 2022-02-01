Мужская сборная России по биатлону провела тренировку в полном составе на Олимпиаде
Мужская сборная России по биатлону в полном составе провела тренировку на Олимпийских играх в Пекине, информирует ТАСС со ссылкой на Национальный центр биатлона в Чжанцзякоу.
В тренировке приняли участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. В понедельник Логинов отметил день рождения.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день в смешанной эстафете.
Источник: https://tass.ru/sport/13579889
Новости