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Сегодня, 20:33

Муж биатлонистки Буртасовой рассказал о причинах задержки ее регистрации на рейс в Пекин

Иван Шитик
Корреспондент

Заминка российской биатлонистки Евгении Буртасовой на регистрации на рейс в Пекин была связана с тем, что в Чехии, откуда спортсменка прилетела в Москву, ошиблись в написании документов. Об этом сообщил муж биатлонистки Максим Буртасов.

«Произошла такая же ситуация, как понимаю, как в прошлый раз у биатлонисток, у которых не было документов, не было зеленого подтверждения от принимающей стороны, — сказал Буртасов ТАСС. — Евгения заполняла документы, пока находилась в Чехии, но чешская сторона ошиблась, и получилась заминка. Но российская сторона связалась с представителями Китая, вопрос решили».

Буртасова, которая заменила в составе сборной России на Олимпийских играх заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову, попала на рейс в Пекин перед закрытием регистрации. Буртасова столкнулась с проблемами при регистрации на рейс. Проблему с попаданием на борт удалось решить благодаря оперативным действиям Союза биатлонистов России (СБР) и штаба российской команды.

«Тут, по-моему, всех подняли на уши, Олимпийский комитет России и СБР в том числе. Спортсмены летят на такой праздник, нужно взаимодействие всех сторон. Все, мы ее отправили, зарегистрировали» — добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
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Евгения Буртасова (Павлова)
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