Майгуров объяснил, почему некоторые биатлонисты могут пропустить ближайшие гонки перед Олимпиадой

Двукратный призер Олимпийских игр Виктор Майгуров объяснил, почему некоторые биатлонисты могут не участвовать в гонках перед Олимпиадой.

«Программа адаптации предоставила нам бесценную информацию. Результаты будем использовать в своей работе и поделимся с коллегами из лыжных гонок и двоеборцами. Совместно с представителями ОКР выезжали в Пекин, провели там 5 дней. Поняли, с чем туда ехать, что нужно доработать. С ОКР мы взаимодействуем по многим направлением, в том числе и по подготовке тренеров.

Трасса в Пекине вряд ли претерпит изменений. Технические специалисты IBU там неоднократно были. Она отчасти похожа на трассу в Антхольце, где будет следующий этап кубка мира. Но как показывает практика, чем сложнее условия, тем лучше мы выступаем. В Рупольдинге были идеальные условия, а у нас не все получилось. Тренеры знают, что нас ждет, была рассчитана вся подготовка к Олимпиаде. Не удивляйтесь, если кто-то не будет выступать в некоторых ближайших гонках, все уже индивидуально готовятся к играм», — сказал Майгуров.

Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.