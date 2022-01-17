Майгуров: «Невозможно хорошо выступать на главном старте, не показывая результатов накануне»

Президент СБР Виктор Майгуров рассказал о ходе подготовки сборной России к Олимпийским играм в Пекине.

«Невозможно хорошо выступать на главном старте, не показывая результатов накануне. Наши последние успехи были ожидаемы. Мы ведем все поэтапно, заранее распределяли подготовку к Олимпиаде, чтобы подойти к ней в хорошей форме.

Спортсмены за несколько дней будут знать составы на эстафеты. Приказного порядка нет, все решения будут приниматься со спортсменами. Как правило, к консенсусу приходим легко.

Официальных капитанов в командах у нас нет. Но есть ребята постарше. Хороший дружеский коллектив. В женской команде возраст примерно одинаковый, там все заточены на командный дух.

Тредбан — долгожданное оборудование. Строим планы на его использование. В основном сейчас будем на нем тренировать юниоров. Будем проводить тестирование и оценивать потенциал наших региональных спортсменов», — сказал Майгуров.

Соревнования по биатлону на Олимпиаде в Пекине пройдут на биатлонном стадионе «Хуалиньдун», расположенном на курорте Чжанцзякоу, с 5 по 19 февраля. На турнире будет разыграно 11 комплектов наград.