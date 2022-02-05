Матыцин поздравил российских биатлонистов с бронзой в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских биатлонистов Ульяну Нигматуллину, Кристину Резцову, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова с завоеванием бронзовых медалей в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю Ульяну Нигматуллину, Кристину Резцову, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова с бронзовой медалью в смешанной эстафете! Российские биатлонисты впервые в истории выиграли олимпийские медали в этой дисциплине, — приводит слова матыцина пресс-служба Минспорта. — Это была фантастическая по накалу гонка, когда ситуация на лыжне и огневых рубежах менялась от этапа к этапу. Российская команда лидировала и боролась за победу до последних метров дистанции. Отдельно хочется отметить блестящее выступление Александра Логинова, который смог мастерски переломить ход гонки и вывел сборную на первое место перед заключительным этапом.

По словам Матыцина, Эдуарду Латыпову на последнем этапе противостояли сильнейшие соперники из Норвегии и Франции, и на финишной прямой ему не хватило немного удачи, чтобы выиграть «золото».

«Да, в финишном створе Эдуард стал третьим, но это все равно отличный результат нашей биатлонной четверки — ребята выиграли свои первые олимпийские медали. Такой успешный старт российских биатлонистов на Олимпийских играх демонстрирует, что российская команда подошла к главному старту четырехлетия в отличной форме. Желаю им удачи в следующих гонках в Пекине. Поздравляю с первой медалью Игр-2022 тренеров сборной России и Союз биатлонистов России!» — сказал Олег Матыцин.

Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла сборная Франции.

Вчера, 4 февраля, стало известно, что Матыцин ушел на карантин в связи с коронавирусом.