«Любая медаль уже будет успехом для нас». Драчев — о раскладах для российского биатлона на Олимпиаде

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от состава российских биатлонистов, выбранных на Олимпиаду в Пекине.

«Я думаю, что любая медаль уже будет успехом для нас. Женщинам будет очень сложно. Состояние у них не такое, как у ребят. По сезону видно, кто на что способен. В лучшем случае, это медаль в эстафете. Самый благоприятный расклад — бронза. Кристина Резцова — один награда в масс старте. Трудно сказать, получится или нет. В число явных претендентов ставить ее нет смысла», — сказал Драчев «СЭ».

Президент СБР также поделился мнением о раскладах в мужском биатлоне.

«У мужчин понятно, что Латыпов и Логинов — спортсмены, которые могут при определенном стечении обстоятельств участвовать в разделении наград. Да, мы понимаем, что, например, с французами будет сложно бороться. Норвежская команда выглядит обособленно сильными лидерами. Состояние Латыпова мы сейчас не можем предугадать. А Логинов будет бороться», — добавил Драчев.

Сборную России по биатлону среди мужчин будут представлять Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков. Запасной — Антон Бабиков.

От женщин за сборную России будут выступать Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.