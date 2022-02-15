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Сегодня, 12:10

Логинов поддержал Латыпова после мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Наталья Марьянчик
,  
Артем Бухаев

Российский биатлонист Александр Логинов поддержал своего партнера по команде Эдуарда Латыпова после мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

— Поздравлять с медалью или расстраиваться?

— А как не поздравлять? Это Олимпийские игры, это медаль. Была очень сложная и интересная гонка. Мы рады, что оказалось на подиуме.

— Как поддержали Латыпова после финиша?

— Он молодец! Сегодня были очень тяжёлые погодные условия. Было очень тяжело стрелять. Я все это сам знаю и проходил. Он просто молодец. Надо порадоваться этой медали.

— Каминский сказал, что у каждого на этапе была своя задача. Какая была у тебя?

— Работать от первого места и до последнего. Самое главное, чтобы с первого метра нужно было вработаться.

Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призером в эстафете. Команда проиграла 45,3 секунды сборной Норвегии, которая выиграла гонку.

Перед последней стрельбой в эстафете Латыпов лидировал с отрывом в 59,3 секунды. На огневом рубеже россиянин промахнулся 5 раз (один из промахов — дополнительным патроном) и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третье место.

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Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Эдуард Латыпов
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