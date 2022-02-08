Логинов без промахов отработал первый огневой рубеж в индивидуальной гонке на Олимпиаде и идет первым

Российский биатлонист Александр Логинов отработал первый огневой рубеж в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине без промахов.

На момент публикации новости Логинов идет на первом месте по итогам первой стрельбы, опережая француза Кентена Фийона-Майе на 6,2 секунды.

Отметим, что третье место после первого огневого рубежа занимает еще один россиянин Максим Цветков, который проигрывает Логинову 7,7 секунды.

Помимо Логинова и Цветкова сборную России в индивидуальной гонке представляют Карим Халили и Эдуард Латыпов.