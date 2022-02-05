Кристина Резцова отправилась на штрафной круг на втором этапе смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Российская биатлонистка Кристина Резцова допустила четыре промаха на стрельбе из положения стоя на втором этапе смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.
Резцова не смогла закрыть все мишени после восьми выстрелов.
После четырех огневых рубежей в смешанной эстафете сборная России занимает седьмое место. Команда проигрывает лидирующей Италии 1 минуту и 1,6 секунды.
На третьем этапе за Россию выступит Александр Логинов, на последнем, четвертом этапе на трассу выйдет Эдуард Латыпов.
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