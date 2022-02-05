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Сегодня, 12:34

Кристина Резцова отправилась на штрафной круг на втором этапе смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская биатлонистка Кристина Резцова допустила четыре промаха на стрельбе из положения стоя на втором этапе смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Резцова не смогла закрыть все мишени после восьми выстрелов.

После четырех огневых рубежей в смешанной эстафете сборная России занимает седьмое место. Команда проигрывает лидирующей Италии 1 минуту и 1,6 секунды.

На третьем этапе за Россию выступит Александр Логинов, на последнем, четвертом этапе на трассу выйдет Эдуард Латыпов.

Олимпиада-2022: Кристина Резцова и&nbsp;Эдуард Латыпов. Олимпиада 2022: Непряева завоевала первую медаль России в Пекине и старт биатлона. Онлайн-трансляция

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
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