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Сегодня, 10:31

Каминский назвал биатлон самым популярным зимним видом спорта в России

Каминский заявил, что биатлон является самым популярным зимним видом спорта в России
Виктория Кравченко

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский заявил, что биатлон является самым популярным зимним видом спорта в России.

Российские биатлонисты на данный момент готовятся к стартующим 4 февраля Олимпийским играм.

«Почему сейчас такое внимание к биатлону? Есть подъем в результатах, и на сегодня биатлон из зимних видов спорта, наверное, является самым популярным», — цитирует Каминского ТАСС.

В составе мужской сборной по биатлону к Олимпиаде готовятся Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Карим Халили.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13580273
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