Каминский назвал биатлон самым популярным зимним видом спорта в России

Каминский заявил, что биатлон является самым популярным зимним видом спорта в России

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский заявил, что биатлон является самым популярным зимним видом спорта в России.

Российские биатлонисты на данный момент готовятся к стартующим 4 февраля Олимпийским играм.

«Почему сейчас такое внимание к биатлону? Есть подъем в результатах, и на сегодня биатлон из зимних видов спорта, наверное, является самым популярным», — цитирует Каминского ТАСС.

В составе мужской сборной по биатлону к Олимпиаде готовятся Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Карим Халили.

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