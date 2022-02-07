Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«С одним промахом Кристина была бы с медалью. Обидно, конечно. Самое сложное на высоте — стрельба стоя, — сказал Хованцев «СЭ». — Мы видели, что на последних рубежах многие ошибались. Никто не ожидал, что Кристина сделает два промаха на втором рубеже. Может, результат связан с тем, что Кристина начала отыгрывать по ходу, потому что она сначала немного проигрывала, но начала сокращать отставание. Может, быстро подошла ко второму рубежу, что помешало стабильной стрельбе. У нее всегда была хорошая лежка. Не думаю, что тут играет роль психологический фактор. Вот у Нигматуллиной как раз психологический фактор был. Она просто не справилась со стрельбой».

Ранее, 7 февраля, немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла золото Олимпиады в Пекине в индивидуальной гонке.

Россиянка Кристина Резцова могла побороться за медали, но допустила два промаха и заняла девятое место. Ульяна Нигматуллина допустила десять промахов.