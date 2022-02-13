Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на бронзовую медаль Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Это была невероятная гонка в тяжелейших условиях! Конечно, всегда хочется большего — золотых медалей. Латыпов сегодня сделал все, что мог, отстрелял почти идеально. Для него бронза — максимум, он должен быть рад ей, как золоту. Эдик проиграл лучшим, это не стыдно. Большую роль сегодня сыграл ветер. С ним было очень сложно бороться всем. Наверно, уйти с нулем ошибок на стрельбе было невозможно. 1 промах — супер! Поздравляю всю команду и самого Эдуарда с долгожданным успехом. Это результат проделанной работы. А вот Максим Цветков разочаровал. Я ожидал, что он отстреляется гораздо лучше», — сказал Хованцев «СЭ».

Для сборной России это вторая медаль в биатлоне на этой Олимпиаде. Ранее команда завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Всего в копилке сборной России 15 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых) и седьмое место в общем зачете.