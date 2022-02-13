Хованцев — о выступлении россиянок в женском пасьюте на ОИ-2022: «Удар молота по наковальне»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты женской гонки преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Какие могут быть комментарии. Все печально. Со стрельбой не справились. Резцова взяла скорость с первого круга, могла отстрелять и быть на подиуме. Даже с двумя промахами ей хватило бы для пьедестала. Нигматуллина сразу два, Резцова тоже, это как удар молотом по наковальне. А дальше уже все поехало. Миронова пять на последнем — это что? Погодные условия были не такими сложными. Временами был ветер, но не такой сногсшибательный, чтобы допускать столько промахов. Мы же тренируемся в любых условиях, и попадают ведь спортсменки», — сказал Хованцев «СЭ».

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«Резцова хочет выиграть. Да не надо выигрывать, пройди просто. Очень хочет выиграть, настраивает себя на победу. И в итоге семь промахов. Семь на двадцать пять грубо. Вот и отставание почти четыре минуты. Остается надежда на эстафету, но с такой стрельбой надо собраться на эту гонку. Масс-старт — последний шанс для индивидуальных наград. Хочется пожелать нормальных кондиций», — добавил Хованцев.

Победительницей женского пасьюта на Играх-2022 стала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина (+02.46,3) (3), занявшая 11-е место. Ирина Казакевич (+03.38,9) (3) стала 23-ей, Кристина Резцова — (+03.54,7) (7).