Халили: «Нельзя Латыпова винить. В этом нет ничего страшного»

Российский биатлонист Карим Халили заявил, что Эдуарда Латыпова нельзя винить за неудачную стрельбу в эстафете на Олимпиаде.

Сборная России лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Эдуард Латыпов допустил 5 промахов на заключительном рубеже и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третью строчку.

— Мы все очень расстроились упущенному золоту. Представляю, как вам сейчас. Но поздравить тоже есть с чем. Какие эмоции сейчас преобладают?

— Само собой, есть с чем поздравить. Это первая олимпийская медаль в карьере и у меня, и у Максима. Скажу честно, сейчас особых эмоций нет, потому что все эмоции были во время просмотра последних этапов. Там очно сильно переживал, волновался, смотрел.

— Когда Эдик вез минуту и подходил на последний рубеж, какие мысли были тогда? Вот оно золото?

— Я не загадывал, потому что столько есть примеров, что раньше времени лучше не думать о таком.

— Были ли уже поздравления от кого-то или сейчас не до телефона?

— Пока не было особо времени достать телефон, потому что все идет в плотном графике.

— Как поддерживали Эдика после финиша?

— Конечно, мы его поддержали. Я надеюсь, что будет очень много слов поддержки в его адрес, потому что мало кто понимает, каково это прийти на последнем этапе эстафеты на последний рубеж лидером, когда такая погода. Думаю, мало кто это ощущает. Нельзя Эдуарда винить, посмотрите на другие команды. Тот же Лагрейд сегодня заходил на круг, еще кто-то, я уже не помню. Это случалось на разных этапах у сильнейших спортсменов. В этом нет ничего страшного. Надо работать дальше, завоевывать новые медали.

Выиграла эстафету сборная Норвегии, а серебро взяла команда Франции.