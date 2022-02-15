Губерниев расстроен результатом мужской эстафеты на Олимпиаде

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты мужской эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Если не видеть гонку и смотреть на протокол, то все закономерно: Норвегия, Франция, Россия, как и было по сезону, три лидера на пьедестале. Но, конечно, очень обидно, поскольку видели, как все были собраны. Эдика затрясло, он побоялся выиграть, как Цветков победить побоялся. Здесь, как говорят гребцы, нужно отработать подход к наградному плоту. Сегодня у нас подход к пьедесталу был отработан Латыповым слабо. Мы проиграли очень обидно, но что делать. Ребят с медалями поздравляю, но, конечно, я расстроен», — сказал Губерниев «СЭ».

На протяжении эстафетной гонки сборная России лидировала с отрывом почти в минуту. На последнем огневом рубеже в позиции стоя Эдуард Латыпов заработал два штрафных круга и упустил преимущество.

Победителем мужской эстафеты стала Норвегия, второй стала Франция. Сборная России заняла третье место.