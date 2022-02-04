Губерниев рассказал, как организаторы Олимпиады-2022 потеряли его тест на коронавирус

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, как организаторы Олимпиады-2022 потеряли его тест на коронавирус.

«На себе ощутил отличную организацию ковид-протоколов Олимпиады! Мой первый тест, взятый в аэропорту, пропал! Причем бесследно... Объяснили, что все еще не готов... Далее вечером взяли еще один, утром в 7:00 должны были взять еще один, третий по счету (но никто не пришел): результаты вечернего обещали быстро прислать, но снова тишина! Как мы говорили в детстве — ехали китайцы, потеряли яйца... В итоге горячих переговоров с китайской стороной, они все время кому-то звонили, мы трудом выяснили: результат отрицательный, можно работать! Открытие комментирую на канале Россия в 15.00 мск, а завтра женский скиатлон! Фуууух...» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.