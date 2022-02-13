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Сегодня, 13:05

Губерниев: «Загурский и Шашилов ужасно подготовили сборную, их стоит уволить»

Губерниев заявил, что тренеры Загурский и Шашилов не справились со своей работой
Антон Иванов
Дмитрий Губерниев.
Фото «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на провальное выступление российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«При всем уважении к нашим тренерам, они не справляются со своей работой. Загурский и Шашилов ужасно подготовили женскую сборную к Олимпиаде. За такое состояние Мироновой несет ответственность именно Шашилов. Я не знаю, как можно встряхнуть команду перед эстафетой. У нас есть шанс зацепиться за медали там, но нашей сборной нужна встряска. Может быть, стоит уволить всех тренеров, да и все. Стреляем мы ужасно, отсюда все проблемы. Команда находится в полной бездне, а как оттуда выбраться, совершенно не ясно никому», — сказал Губерниев «СЭ».

Победителем соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 33 минуты и 18 секунд. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Она сделала 3 промаха.Тройку лучших замкнула ещё одна представительница Норвегии Тириль Экхофф, допустившая 3 промаха.

Дмитрий Губерниев
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