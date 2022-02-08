Фуркад прокомментировал победу Фийона Майе в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад отреагировал на победу соотечественника Кентена Фийона Майе в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022.

«Это была грандиозная гонка босса биатлона! Когда мы увидели, что Кентен сделал 18 чистых выстрелов из 20 с такой формой на лыжне, мы начали подозревать, что он выиграет медаль, но все-таки считали, что взять золото будет сложно. Во всяком случае, я так думал.

Кентен — это спортсмен, который приехал сюда в статусе фаворита, порой этот статус ему сильно мешал, но сегодня он вознагражден. Это была гонка монстров, я невероятно переживал за своего бывшего товарища по команде. Осталось четыре личных гонки, и он фаворит в каждой из них", — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Второе место в индивидуальной гонке занял белорус Антон Смольский. Норвежец Йоханнес Бе замкнул тройку лучших.

Россиянин Максим Цветков занял 4-е место в гонке, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли 10-е и 11-е места соответственно.