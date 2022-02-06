Экс-тренер сборной России Хованцев поделился ожиданиями от женской индивидуальной гонки на Олимпиаде-2022

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от выступления российских биатлонисток в женской индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«В отсутствие Васнецовой состав выглядит оптимально, — приводит слова Хованцева «Чемпионат». — Добавилась Буртасова, она показала хорошую стрельбу на последнем этапе в Арбере. Если погода будет такой же, как на вчерашней гонке, то могут быть любые сюрпризы на одном из рубежей, даже от биатлонисток, которые первые в рейтинге Кубка мира. К сожалению, биатлон не застрахован от плохой погоды«.

Тренер ответил, кто может составить конкуренцию российским биатлонисткам.

«В этом сезоне у Экхофф со стрельбой что-то не ладится, да и на эстафете она не смогла хорошо стрельнуть. А так, это белорусские Сола и Алимбекова, Рейселанд, француженки, сюда можно отнести и Вирер, но если будет такой же ветер, то угадать исход очень сложно», — сказал он.

Женская индивидуальная гонка состоится завтра, 6 февраля. Начало — в 12:00 мск.