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Сегодня, 18:54

«Счастливый день». Латыпов получил бронзовую медаль на Олимпиаде-2022

Латыпов поблагодарил всех за поддержку и поздравления
Анна Горшкова
Корреспондент

Российский биатлонист Эдуард Латыпов обратился к болельщикам после получения бронзовой медали за третье место в гонке преследования на Олимпиаде-2022.

«Счастливый день. Спасибо всем за поддержку и поздравления», — написал спортсмен в Instagram.

Публикация от Эдуард Латыпов (@edlatypov)

На пост Латыпова отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев: «Размотай их всех на последнем этапе стаффы, можешь» .

Во вторник, 15 февраля, пройдет мужская эстафета на Олимпиаде-2022. Начало — в 09.09 мск. В гонке примут участие Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Латыпов.

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Россия на Играх
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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Биатлонист Латыпов получил бронзовую медаль за третье место в гонке преследования на Олимпиаде
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