«Счастливый день». Латыпов получил бронзовую медаль на Олимпиаде-2022

Латыпов поблагодарил всех за поддержку и поздравления

Российский биатлонист Эдуард Латыпов обратился к болельщикам после получения бронзовой медали за третье место в гонке преследования на Олимпиаде-2022.

«Счастливый день. Спасибо всем за поддержку и поздравления», — написал спортсмен в Instagram.

На пост Латыпова отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев: «Размотай их всех на последнем этапе стаффы, можешь» .

Во вторник, 15 февраля, пройдет мужская эстафета на Олимпиаде-2022. Начало — в 09.09 мск. В гонке примут участие Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Латыпов.