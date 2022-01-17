Драчев связал состав российских биатлонистов с недостатком выбора

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выбор тренерами состава российских биатлонистов на Олимпиаду в Пекине.

«А кого еще выбирать? Только Буртасову могли посмотреть на каких-либо гонках. Но это выбор тренера. Ему виднее. А у мужчин даже не было вариантов для рассмотрения. Очень надеемся, что Латыпов восстановиться. Будем болеть за него, переживать, чтобы он участвовал в Олимпийских играх в Пекине», — сказал Драчев «СЭ».

Сборную России по биатлону среди мужчин будут представлять Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков. Запасной — Антон Бабиков.

От женщин за сборную России будут выступать Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.