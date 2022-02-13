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Сегодня, 13:06

«Как можно ехать на Олимпиаду с таким результатом?» Васильев — о российских биатлонистках

Васильев прокомментировал выступление российских биатлонисток на Олимпиаде
Микеле Антонов
Дмитрий Васильев.
Фото Андрей Аносов, СБР

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» выступление российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«У них у многих что-то странное случилось. Семь кругов Резцовой — вообще не на что ей рассчитывать на Олимпиаде. Миронова на последней стрельбе вообще ни одной мишени не закрыла. Я вообще не понимаю, как с таким результатом можно ехать на Олимпиаду? Конечно, это очень сильно расстроило. Особенно Резцова. Нигматуллина молодец! Справилась даже на последней стрельбе. Для нее это нормальный результат. Но вообще все очень печально. Пока не будем раньше времени говорить о том, провал это или нет. Но на такое мы не рассчитывали. Даже в десятку не могут попасть. Уже ничего не сделать с нашими спортсменками. Это Олимпиада», — сказал Васильев «СЭ».

Победительницей женского пасьюта на Играх-2022 стала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина (+02.46,3) (3), занявшая 11-е место. Ирина Казакевич (+03.38,9) (3) стала 23-ей, Кристина Резцова — (+03.54,7) (7).

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Дмитрий Васильев (биатлон)
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