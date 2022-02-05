Дмитрий Васильев: «Сколько было критики, недофинансирования... Эта бронзовая медаль дорогого стоит!»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на бронзовую медаль российских биатлонистов в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Это не упущенная медаль, — сказал Васильев «СЭ». — Так рассуждать нельзя. Мы могли ведь получить на три дополнительных патрона больше, тогда бы нас и шведы обыграли. Ребята — молодцы! В таких кошмарных погодных условиях такой результат — это очевидный успех! Поздравляю весь союз биатлонистов России. Сколько было критики, недофинансирования... Эта бронзовая медаль дорогого стоит. Логинов на своем этапе творил просто чудеса. Вся команда выступила ровно! Один штрафной круг при такой погоде — это счастье. Подиум — это великолепное достижения».

Дмитрий Васильев также оценил форму Эдуарда Латыпова.

«Латыпов неплохо смотрелся. С лидерами он шел нога в ногу. Он проиграл всего 1,5 секунды в итоге. Всегда обидно, когда олимпийское золото остается в нескольких секундах. Это Олимпиада, где все решает миг. Пока не на 100 процентов готов. Турнир очень длинный, за эти 16 дней все еще может поменяться с точностью наоборот», — добавил Васильев.

Ранее, 5 февраля, российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете. В составе нашей команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Золото в смешанной эстафете стали норвежцы (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе), серебро у французов (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе).