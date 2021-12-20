Черезов: «Резцова своими результатами доказывает, что на Олимпиаде сможет бороться за медали»
Двукратный олимпийский призер Иван Черезов прокомментировал выступление биатлонистки Кристины Резцовой на этапах Кубка мира сезона-2021/22.
«С такими результатами она ярко выделяется из всей женской сборной. Молодец, здорово! — цитирует Черезова Betonmobile.ru. — Она хорошо бежит, у нее хорошие движения и техника. Главное, что в ней чувствуется заряд. До Олимпиады еще полтора месяца, плюс впереди три этапа, все может поменяться. На данный момент она своими результатами доказывает, что сможет бороться в индивидуальных гонках за медали».
25-летняя Резцова в воскресенье, 19 декабря, выиграла бронзу в масс-старте на Кубке мира в Анси. Российская биатлонистка впервые в карьере стала призером этапа Кубка мира в личной гонке.
Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/cherezov-reztsova-dokazyivaet-chto-na-olimpiade-smozhet-borotsya-za-medali
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