Черезов: «Резцова своими результатами доказывает, что на Олимпиаде сможет бороться за медали»

Двукратный олимпийский призер Иван Черезов прокомментировал выступление биатлонистки Кристины Резцовой на этапах Кубка мира сезона-2021/22.

«С такими результатами она ярко выделяется из всей женской сборной. Молодец, здорово! — цитирует Черезова Betonmobile.ru. — Она хорошо бежит, у нее хорошие движения и техника. Главное, что в ней чувствуется заряд. До Олимпиады еще полтора месяца, плюс впереди три этапа, все может поменяться. На данный момент она своими результатами доказывает, что сможет бороться в индивидуальных гонках за медали».

25-летняя Резцова в воскресенье, 19 декабря, выиграла бронзу в масс-старте на Кубке мира в Анси. Российская биатлонистка впервые в карьере стала призером этапа Кубка мира в личной гонке.