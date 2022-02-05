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Сегодня, 13:30

«Россияне лупили по полной программе». Хованцев — о бронзе в смешанной эстафете

Бывший тренер сборной прокомментировал бронзу России в смешанной эстафете на Олимпиаде
Микеле Антонов

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат российской сборной в смешанной эстафете. Россияне лидировали почти весь последний этап, но упустили победу и финишировали третьими.

«Ситуация постоянно менялась. В голове происходило что-то несусветное, — сказал Хованцев «СЭ». — Последний этап получился очень непредсказуемым. Считаю, что Латыпов прошел очень хорошо. Можно сказать, что гонка сложилась драматично, но все же мы ушли от шведов. Наши лупили по полной программе. Это спорт. Кто-то должен быть первым, кто-то третьим. Логинов — красавец. Он сделал огромный задел на то, чтобы мы поборолись за первое место. Эдуард боролся до последнего».

В составе сборной России выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Победу одержала Норвегия, второй стала Франция.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
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