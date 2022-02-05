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Сегодня, 13:30

Драчев — о бронзе в эстафете: «Еще надо радоваться, что нас Самуэльсон не обогнал!»

Драчев высказался об итогах смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Данил Алешин
Корреспондент
Владимир Драчев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший президент СБР Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» итоги смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где российские спортсмены стали третьими.

«Все было непредсказуемо — кто и как будет стрелять. В женском биатлоне мы пока вдалеке, но в мужском нас Логинов вытащил на первое место. Бронза — это просто великолепный результат с учетом тех конкурентов, которые были. Финиш Латыпова? Вопросов к нему никаких нет. Там были основные лидеры биатлона в мире — тут было без шансов. Еще надо радоваться, что нас Самуэльсон не обогнал! Нужно просто радоваться первому месту», — сказал Драчев «СЭ».

Ранее, 5 февраля, сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Первое место досталось сборной Норвегии, а на второй строчке финишировала команда Франции.

В составе сборной России выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Биатлон
Олимпиада
Владимир Драчев
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