Бывший президент СБР Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» итоги смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где российские спортсмены стали третьими.

«Все было непредсказуемо — кто и как будет стрелять. В женском биатлоне мы пока вдалеке, но в мужском нас Логинов вытащил на первое место. Бронза — это просто великолепный результат с учетом тех конкурентов, которые были. Финиш Латыпова? Вопросов к нему никаких нет. Там были основные лидеры биатлона в мире — тут было без шансов. Еще надо радоваться, что нас Самуэльсон не обогнал! Нужно просто радоваться первому месту», — сказал Драчев «СЭ».

Ранее, 5 февраля, сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Первое место досталось сборной Норвегии, а на второй строчке финишировала команда Франции.

В составе сборной России выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.