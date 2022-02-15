Бронзовый призер Олимпиады Латыпов объяснил, что произошло во время его стрельбы

Российский биатлонист Эдуард Латыпов назвал причину неудачной стрельбы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Латыпов допустил 5 промахов на заключительном рубеже и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третью строчку.

— Что произошло? Я пытался сначала переждать порыв, но понимал, что нужно дальше работать. Непонятно, сколько этот порыв будет. Достаточно был холодный ветер, сдувало. Самочувствие было не совсем хорошим. Концентрации той, которой хотелось, не было. С порывом ветра у меня как раз и получались промахи. Дальше уже пошла больше психология, что что-то идет не так, не получается. Уже дух у меня немного отпустил. Я понимал, что надо закрывать дальше. Ветер более менее стих, дальше уже можно было работать. Но все преимущество уже было упущено. Осталось только доработать и дотерпеть лишний круг.

Не было мыслей, что стреляю на золото. Я подходил и работал спокойно. Сбил момент, что не пошла стрельба с самого начала. Задачей было во что бы то ни стало попасть во все, во что возможно. Вот и все. Я не думал о том, что я первый. Я шел делать свою работу. Она вообще не получилась. Это биатлон, он не такой легкий. В любом случае, нужно сделать выводы и двигаться дальше.

Победила в эстафете сборная Норвегии. Второй стала команда Франции.