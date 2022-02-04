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Сегодня, 09:11

Биатлонистка Буртасова провела первую тренировку на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская биатлонистка Евгения Буртасова провела первую тренировку на Олимпиаде в Пекине, сообщает ТАСС.

Спортсменка заменила в составе сборной России Валерию Васнецову, которая заразилась коронавирусом.

Также вместе с Буртасовой в тренировке приняли участие Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Ульяна Нигматуллина выйдет на вторую тренировку, которая начнется в 10.00 по московскому времени.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Первый комплект медалей в биатлоне будет разыгран завтра, 5 февраля в смешанной эстафете.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13615455
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Евгения Буртасова (Павлова)
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