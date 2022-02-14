Биатлонист Латыпов получил бронзовую медаль за третье место в гонке преследования на Олимпиаде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. 14 февраля состоялась церемония награждения призеров соревнования.

Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 километра на Олимпиаде в Пекине. Отечественный спортсмен показал третий результат, уступив лидеру 35,3 секунды. Выиграл гонку французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Серебро завоевал Тарьей Бе из Норвегии.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).