Бескон недовольна непопаданием в состав сборной Франции на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Французская биатлонистка Анаис Бескон осталась недовольна непопаданием в состав своей сборной на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине.

«Было очень тяжело это слышать. Мне объяснили причины, но они не показались мне вескими. Очевидно, я хотела попасть в состав и считаю, что уже доказала свою состоятельность в крупных соревнованиях. Для себя я переделала слова тренеров в то, что Шевалье-Буше и Симон чаще попадали на подиум, поэтому они должны попасть в команду.



Я хотела бы услышать это, а не то, что я не могу стрелять при сильном ветре, потому что мне сказали именно это, хотя у меня лучшая статистика по стрельбе в этом сезоне. Честно говоря, я не понимаю, почему все так произошло», — приводит Ski-Nordique слова Бескон.

Смешанная эстафета на Олимпиаде в Пекине состоится сегодня, 5 февраля, начало — в 12.00 (мск). В составе сборной Франции выступят Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе.