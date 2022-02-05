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Сегодня, 06:13

Бескон недовольна непопаданием в состав сборной Франции на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Французская биатлонистка Анаис Бескон осталась недовольна непопаданием в состав своей сборной на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине.

«Было очень тяжело это слышать. Мне объяснили причины, но они не показались мне вескими. Очевидно, я хотела попасть в состав и считаю, что уже доказала свою состоятельность в крупных соревнованиях. Для себя я переделала слова тренеров в то, что Шевалье-Буше и Симон чаще попадали на подиум, поэтому они должны попасть в команду.

Я хотела бы услышать это, а не то, что я не могу стрелять при сильном ветре, потому что мне сказали именно это, хотя у меня лучшая статистика по стрельбе в этом сезоне. Честно говоря, я не понимаю, почему все так произошло», — приводит Ski-Nordique слова Бескон.

Смешанная эстафета на Олимпиаде в Пекине состоится сегодня, 5 февраля, начало — в 12.00 (мск). В составе сборной Франции выступят Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе.

Источник: https://www.ski-nordique.net/jo-anais-bescond-nest-pas-contente.6505653-72348.html
Олимпиада
Сборная Франции по биатлону
Анаис Бескон
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