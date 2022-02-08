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8 февраля, 23:32

Белорусский биатлонист Смольский: «Логинов, можно сказать, помог мне на последнем круге удержать скорость»

Иван Шитик
Корреспондент

Белорусский биатлонист Антон Смольский, завоевавший серебряную медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине, рассказал, как ему помог россиянин Александр Логинов, который занял 10-е место.

— Перед последней стрельбой удалось отстраниться от всех мыслей, страхов, надежд?

— Да. Я понимал, что только чистая стрельба даст мне возможность бороться за высокие позиции, и когда пришел на рубеж, просто ни о чем не думал, работал, как умею. И только после того, как закрыл все, промелькнула радостная нота в глазах и в мыслях, понял, что теперь нужно выложиться по максимуму.

— Быстрый, не сбавлявший скорости Логинов впереди оказал хорошую помощь?

— Да. Александр Логинов, можно сказать, помог мне на последнем круге удержать скорость. Благодарен ему за это. Один бы я, наверное, чуть медленнее прошел этот круг, — цитирует Смольского «Прессбол».

Источник: https://www.pressball.by/news/biathlon/405840
Олимпиада
Сборная Белоруссии по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
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