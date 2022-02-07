Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на девятое место дочери Кристины Резцовой в женской индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). 25-летняя россиянка заняла 9-е место с двумя промахами.

«Я не знаю, что с лежкой. Надо услышать Кристину. Обычно у нее на лежке максимум один промах, а стойка хромает. Но сегодня с последней стойкой справилась — умница. Без одной минуты она была бы в тройке сто процентов. Будем болеть, впереди еще много дисциплин. Я думаю, она чуть-чуть восстановится до 11 числа. Хотелось бы, чтобы у нее получилось лучше. Надежда не умирает никогда. Надеюсь, у нее получится взять свою медальку. Убери минуты — и она взяла бы медаль любого достоинства сегодня. Но есть, что есть», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 7 января, первое место в индивидуальной гонке заняла немецкая биатлонистка Дениз Херрманн. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше. Замкнула тройку норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

Россиянка Светлана Миронова стала 23-й с тремя промахами, Ульяна Нигматуллина — 78-я с 10 промахами.