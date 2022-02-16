Смерть на Олимпиаде. Трагическая судьба Николя Бошате

Швейцарский спортсмен погиб во время тренировки на Играх 1992 года перед финалом в виде, который даже не входил в основную программу Олимпиады.

Соревнования на скорость

Прежде чем рассказать о судьбе героя нашего материала, — несколько фактов о том виде спорта, которым он занимался. Программа зимних Олимпиад не настолько перегружена, как летняя, однако есть ряд видов, которые в нее не входят. Они очень разные: от хоккея с мячом (или бенди) до снежного регби и гонок на собачьих упряжках. Есть среди них и соревнования на скорость (спидскиинг), о которых пойдет речь.

Трасса для спидскиинга. ft.com

Спидскиинг — один из подвидов горнолыжного спорта, который серьезно отличается от остальных. Как правило, основная задача горонолыжника — как можно быстрее добраться до финиша, правильно пройдя дистанцию. Здесь же принцип совершенно другой — побеждает тот, кто разовьет максимальную скорость.

Это обусловливает разницу в подготовке к соревнованиям и в экипировке. Все подчинено тому, чтобы спортсмен был как можно быстрее на трассе. Для снижения аэродинамического сопротивления участники используют специальную одежду и лыжи длиной 2,4 метра и шириной до 10 сантиметров. Их вес не превышает 15 кг. Также используется специальный шлем.

Как правило, соревнования по спидскиингу проводятся высоко в горах, где воздух более разрежен. Определение скорости производится на специальном участке трассы длиной 1 километр. Очевидно, что скорость зависит не только от самого спортсмена — большую роль играют погодные условия и состояние снега на трассе.

Как и в обычном горнолыжном спорте, здесь есть Кубок мира и чемпионат мира. Мировое первенство проводится раз в два года. Мировой рекорд у мужчин составляет более 250 километров в час, а точнее 254,958 км/ч, его установил итальянец Иван Оригоне в 2016 году.

Путь Бошате в спидскиинг

Швейцарец Николя Бошате начинал свой путь в спорте именно с классических горных лыж. Он выступал за сборную своей страны на этапах Кубка Европы, был на юношеском чемпионате мира. Особых успехов он не добился и решил попробовать себя в том самом спидскиинге.

Здесь у него получалось лучше. Он стал чемпионом страны и входил в число лучших спортсменов мира в этой дисциплине. При этом позволить себе заниматься только спортом он не мог — приходилось также работать плотником, чтобы содержать семью (жену и двоих детей).

У соревнований на скорость был шанс получить статус олимпийского вида, а с ним — и значительное увеличение популярности, что могло бы привести в него спонсоров и, как следствие, деньги. Развития эта история не получила. И главной причиной этого, сам того не желая, стал именно Бошате. А точнее трагедия, произошедшая с ним.

Смерть во время разминки

На зимней Олимпиаде 1992 года в Альбервилле было несколько демонстрационных видов: керлинг, лыжная акробатика и лыжный балет в рамках соревнований по фристайлу (в основную программу входил только могул), а также, собственно, горнолыжные соревнования на скорость. Керлинг и акробатика в будущем попали в основную программу Игр, два других вида — нет. С большой вероятностью на решение МОК повлияла трагедия, о которой мы вам расскажем.

В квалификации Бошате занял 13-е место и готовился к финалу. Увы, выступить в нем ему было не суждено. 22 февраля, в день финала, швейцарец разминался перед стартом вместе с партнером по сборной Пьер-Ивом Жораном, а также с представителями сборной США.

По официальной информации, которую позже обнародовали организаторы, Николя был в лыжах для слалома, а не для скоростного спуска. Развив высокую скорость, он врезался в ратрак — специальное транспортное средство, предназначенное для подготовки горнолыжных и лыжных трасс (в частности, для утрамбовки снега). Выглядит он так.

Ратрак. Википедия

Увы, шансов у спортсмена не было — от столкновения на высокой скорости он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Врачи констатировали смерть. Жоран, который ехал рядом, сказал, что они не видели ратрак, а ему, в отличие от его товарища, повезло — он проехал мимо транспорта, ставшего роковым, и остался невредим.

При этом в оргкомитете заявили, что машина для укладки снега в тот момент двигалась, на ней светились аварийные огни, звучала сирена, но это расходилось с последующим заявлением сборной Швейцарии. Там говорилось, что она стояла за небольшим холмом и спортсмены не могли ее заметить. Трагедия произошла около 9.30 утра, примерно за три часа до соревнований.

Последствия трагедии

Гибель спортсмена повергла в шок организаторов. Случившееся не могло не омрачить дальнейшее проведение Игр.

«Николя Бошате скончался от многочисленных внутренних повреждений, — заявил глава медицинской службы Олимпиады Патрик Шамаш. — Будет проведено расследование, чтобы выяснить причины инцидента».

Несмотря на трагедию, финал состоялся и в женских, и в мужских соревнованиях. Спортсмены впоследствии признавались, что им было очень трудно отвлечься от мыслей о случившемся. А Жоран и другой представитель сборной Швейцарии Роджер Стумп предпочли сняться.

«Мы узнали об этой ужасной новости утром, — сказала швейцарка Рената Коларова, которая заняла третье место в соревнованиях женщин. — Я пыталась отвлечься от этого, но все равно думала о случившемся. В глубине души я помнила об этом, но пыталась отвлечься и думать о чем-то приятном. Думаю, у меня получилось. Я собираюсь продолжать участвовать в соревнованиях, мои личные планы от этого не изменились».

Спидскиинг больше никогда и ни в каком виде не был представлен на Олимпийских играх. В МОК решили, что эта разновидность горных лыж слишком опасна. Хотя кто знает, какой была бы судьба этой дисциплины, если бы на пути швейцарца в тот день не оказался ратрак.