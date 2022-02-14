Как поп-звезда Ванесса Мэй выступила в Сочи. Не с концертом, а на Олимпиаде как спортсменка

Знаменитую скрипачку обвиняли в мошенничестве ради квалификации на Игры , но потом извинились и разрешили называть себя олимпийцем.

Одной из неудачниц соревнований по горнолыжному слалому в Пекине, наряду со звездной американкой Микаэлой Шифрин, накануне стала 19-летняя Мида Фах Джайман из сборной Таиланда. Конечно, в отличие от двукратной олимпийской чемпионки из США, от проживающей в Швейцарии подданной тайского короля в Пекине никто и не ждал никаких подвигов. Однако выступление Мида Фах Джайман интересно тем, что она продолжила традицию, которую восемь лет назад начала в Сочи поп-звезда Ванесса Мэй. В 2014-м знаменитая скрипачка дала повод для сотен публикаций о зимних Играх в России в самых незимних странах и открыла серию выступлений на олимпийских склонах горнолыжниц из Таиланда, которую теперь продолжила Фах Джайман.

Что касается истории появления Ванессы Мэй на олимпийских склонах Красной Поляны во время Игр-2014, то она достойна более подробного рассказа. Несмотря на то что 35-летняя на тот момент скрипачка заняла в гигантском слаломе 67-е место, последнее среди всех участниц, выполнивших обе попытки, Мэй купалась в Сочи в лучах славы. Спортсменка, выступавшая под отцовской фамилией Ванакорн и под флагом его родины (Таиланда), отстала от победительницы Тины Мазе более чем на 50 секунд, однако воплотила в жизнь свою мечту стать участницей Олимпиады и заработала неплохой пиар за счет большого спорта. Международный олимпийский комитет тоже не остался внакладе — благодаря Мэй на соревнования в Сочи обратили внимание многие далекие от спорта люди. Однако история «воплощения мечты» неожиданно продолжилась в зале суда.

Своим уровнем картины в Сочи она не испортила

Для начала надо отметить, что родившуюся в Сингапуре и получившую отцовскую фамилию Ванакорн Ванессу несправедливо считать совсем уж «чайником» в горных лыжах. Она занималась этим видом спорта с раннего детства. Благо после того, как она вместе с матерью перебралась в Великобританию, возможности для этого были неплохие. Совмещать музыкальную и спортивную карьеру, конечно, было нереально. Но в целом определенные профессиональные навыки горнолыжницы у Мэй имелись. О них, кстати, уважительно отзывался самый успешный российский слаломист последних лет Александр Хорошилов.

— Я видел Ванессу на склонах и, хоть пристально за ее техникой поворотов не следил, могу сказать, что со своим уровнем картины в Сочи она не испортила, — говорил Хорошилов в интервью «СЭ». — Конечно, за те пару лет, которые она серьезно занимается горными лыжами, рассчитывать на борьбу за топ-30 сложно, но Мэй на это и не претендовала. Зато ей, в отличие от многих, удалось доехать до финиша на олимпийской трассе. Это о чем-то говорит. Хотя девушка приехала в Сочи биться за сотые места и получать удовольствие от всего происходящего.

Как у всякого бывшего спортсмена, ставшего успешным в другой сфере, у скрипачки была мечта выступить на больших соревнованиях. Отобраться в сборную Великобритании шансов у нее не было из-за слишком высокого уровня конкуренции. А вот на родине ее отца, в Таиланде, к тому времени сборной по горным лыжам не было вовсе. Тропическая страна пару раз отправляла на зимние Игры равнинных лыжников, но не более того. Поэтому накануне Олимпиады-2010 Мэй предложила тайцам свои услуги как спортсменка. Первая реакция была странной — Таиланд потребовал от Ванессы отказаться от британского подданства. И лишь спустя пару лет позиция спортивных чиновников изменилась. Но к тому времени пора было квалифицироваться уже не в Ванкувер, а в Сочи-2014. И с этим, учитывая посредственный уровень Мэй как горнолыжницы и ее занятость, тоже оказалось все очень непросто.

Олимпийская лицензия за деньги?

В олимпийской истории горных лыж были и рафинированные аристократы, и представители экваториальной Африки. Но никто из них не начинал карьеру профессионального спортсмена после 30 лет и за полтора года до начала Игр. До Сочи подданная британской короны успела совершить только 14 зачетных стартов, притом что для выполнения олимпийского норматива требовались не менее пяти гонок со средним баллом не более 140. Норматив чудесным образом оказался выполнен в самый последний момент в Словении, где Ванакорн-Мэй боролась с 20-летними соперницами и дважды сумела финишировать выше четвертого места с конца. Сначала никто не придал этому особого значения — отобралась и отобралась. Кому интересны второсортные квалификационные старты? Однако недоброжелателям Ванессы удалось раскопать на нее компромат.

What is success for women and why it can be just taking part in S&P http://t.co/pAxQ3woE08 #vanessamae #Sochi2014 pic.twitter.com/sluqgrQCNs — Suit & Pie (@suitandpieUK) February 19, 2014

Уже после завершения Игр в Сочи Словенская лыжная ассоциация вдруг заявила, что протоколы соревнований на горном курорте Квавец в январе 2014 года были сфальсифицированы для того, чтобы дать возможность заработать Мэй олимпийскую лицензию. Расследование показало, что одна из обозначенных в протоколе соперниц Ванессы в тот день выступала в другом городе, а погодные условия в день проведения соревнований на курорте Квавец вообще не позволяли выйти на старт. Одна из участниц упала во время заезда и все равно оказалась на втором месте в итоговом протоколе. Как минимум одна спортсменка стартовала вне автоматических ворот, которые были открыты судьей вручную. В результате расследования от спортивной деятельности на четыре года были отстранены директор гонки, главный судья, а также два хронометриста.

Над звездной скрипачкой нависли обвинения в подкупе организаторов соревнований в Квавеце. Ситуация, при которой ВИП-спортсмен, по сути, приобрел себе олимпийскую лицензию за деньги, грозила очень серьезными последствиями. Ведь в мире довольно много людей, способных потратиться на организацию мифических квалификационных соревнований и на возможность стать участником Олимпиады, не прилагая больших усилий. А значит, у поп-дивы вполне моли найтись последователи. Комиссия Международной лыжной федерации, разбиравшаяся в этом скандале, объявила Ванессу виновной в коррупции, дисквалифицировала ее на четыре года и аннулировала результаты выступления тайской горнолыжницы на Играх-2014.

Травма плеча

Впрочем, дальнейшее развитие событий показало, что спортивные принципы — ничто по сравнению с большими деньгами, на которые можно нанять умелых адвокатов. Приглашенные Мэй юристы подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд. И летом 2015 года он пришел к выводу, что доказательства участия Ванессы в преступном сговоре отсутствуют, а значит, дисквалификация должна быть отменена. При этом результаты отборочных стартов в Квавеце так и остались аннулированы, что поставило МОК в странную ситуацию — ведь без этой квалификации Мэй не заработала бы путевку в Сочи. Вопрос решился компромиссом в тот момент, когда адвокаты Ванессы подали против Международной лыжной федерации многомиллионный иск за клевету и ущерб деловой репутации.

Оказавшись перед перспективой разорения в случае поражения в суде, международные чиновники быстро договорились о том, что Мэй по-прежнему может считать себя олимпийцем, хоть ее результат и вычеркнут из протоколов Сочи-2014. Помимо этого, FIS принесла скрипачке официальные извинения. Окрыленная юридическим успехом, Ванесса в 2017 году попыталась возобновить карьеру горнолыжницы и отобраться на Олимпиаду-2018, но за ее отборочными стартами уже следили очень внимательно. В итоге, сославшись на травму плеча, поп-дива отказалась от нового олимпийского проекта. Вместо нее на Игры в Пхенчхан поехала 21-летняя Алексия Арисаре-Шенкель, тайская подданная, живущая в Швейцарии. Ну а сейчас тот же трюк повторила другая тайско-швейцарская спортсменка Мида Фах Джайман.