Первая допинг-проба Игр принадлежит иранскому горнолыжнику. Он был знаменосцем своей страны

Хоссейн Савех Шемшаки из Ирана попался на анаболическом стероиде и уже отстранен от Олимпиады.

Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба иранского горнолыжника дала положительный результат на метаболиты дегидрометил-тестостерона. Проба была взята 7 февраля уже на Олимпийских играх в Пекине. Хотя для Шамшахи она считается внесоревновательной — турнир в слаломе начнется позже.

9 февраля аккредитованная ВАДА лаборатория в Пекине сообщила, что результат пробы А — положительный. Спортсмена временно отстранили от выступлений на Олимпиаде, так что на пекинских трассах мы его уже не увидим. Более того, Шамшахи должен будет вернуть аккредитацию и покинуть олимпийскую деревню. Уже в ближайшее время он улетит домой в Иран.

На допинге попался знаменосец

Теоретически у иранца еще есть шанс спастись от длительной дисквалификации. Например, можно оспорить временное отстранение в CAS и даже успеть выступить в случае успеха. Во время Игр работает специальное ad hoc подразделение суда, которое может принимать решение в течение 24 часов. Так, например, случилось в Рио-2016 с россиянкой Дарьей Клишиной, которая в итоге добилась отмены отстранения и вышла на старт.

Но маловероятно, конечно, с учетом обнаруженной субстанции, что Шамшахи будет судиться. Тестостерон — классика жанра, один из самых распространенных анаболических стероидов. Теоретически можно рассуждать о загрязненном спортпите, но по факту это почти наверняка — четыре года дисквалификации. И всемирный позор, потому что сдать положительную пробу на анаболик прямо на Олимпиаде — это нонсенс.

Тем более странно, что речь идет об очень опытном спортсмене. Иранцу 36 лет, Игры в Пекине для него уже третьи в карьере. Раньше лучшим результатом было 31-е место в слаломе в Сочи, то есть в принципе уровень достаточно приличный. Это не совсем кенийский лыжник или африканский скелетонист, которые снег впервые увидели пару лет назад.

Шамшахи вырос рядом с Тегераном, и ходить и кататься на лыжах научился примерно одновременно. Даже его фамилия произошла от одноименного горного курорта. В семье — все горнолыжники, его родной брат тоже выступал на Играх в Ванкувере. О медальных амбициях там, конечно, речи не идет, но опыт у иранца точно имеется.

Более того, Шамшахи нес флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. А в Ванкувере-2010 был знаменосцем на церемонии закрытия. То есть в плане репутации у себя на родине ему тоже есть что терять. Зачем тогда был нужен допинг?

МОК и ВАДА нужно подумать об аутсайдерах

Вообще, МОК и ВАДА пора задуматься о более тщательном тестировании спортсменов из жарких стран, которые приезжают на Игры по специальным приглашениям. Шамшахи — не первый аутсайдер, который попадается на жестком допинге непосредственно на Олимпиаде. Это, как ни крути, удар по репутации олимпийского движения.

При этом тестировать иранца вне соревнований — крайне сложно. На этапах Кубка мира он выступает редко, приезжает только на чемпионаты мира и Олимпиады. В пулах внесоревновательного тестирования не состоит. Получается, что по факту в антидопинговом плане он гуляет на свободе. Еще и не имея ресурсов на грамотное медицинское сопровождение.

А потом такой спортсмен, привыкший к вольнице, приезжает на Олимпиаду и в первый же день попадается. Будем надеяться, это отстранение на Играх — первое и последнее.