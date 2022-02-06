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Сегодня, 08:17

Соревнования в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине перенесены на другой день из-за погодных условий

Соревнования в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине перенесены из-за погодных условий
Иван Торопцев
Корреспондент

Соревнования в скоростном спуске у мужчин на Олимпиаде в Пекине перенесены, сообщает официальный сайт Игр.

«Соревнования в скоростном спуске у мужчин перенесены на другой день из-за погодных условий — слишком сильные порывы ветра. В данный момент новое время начала соревнований неизвестно. Мы сообщим дополнительные детали как можно скорее», — приводит сайт Олимпиады слова организатора соревнований.

Соревнования в скоростном спуске должны были состояться сегодня, 6 февраля, начало было запланировано на 6.00 (мск). Организаторы несколько раз переносили время старта, после чего приняли решение о переносе. Сборная России не представлена в этой дисциплине.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Источник: https://olympics.com/en/beijing-2022/live-updates#
Олимпиада
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Скоростной спуск Олимпиады-2022 перенесли на два часа из-за непогоды
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