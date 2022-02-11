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Сегодня, 07:32

Швейцарка Гут-Бехрами выиграла золото в супергиганте на Олимпиаде, россиянка Плешкова стала 18-й

Иван Торопцев
Корреспондент

Швейцарка Лара Гут-Бехрами завоевала золото в супергиганте на Олимпиаде в Пекине.

Гут-Бехрами показала результат 1 минута и 13,51 секунды. Второе место заняла австрийка Мирьям Пушнер (отставание +0,22 секунды), на третьей строчке — Мишель Гизин из Швейцарии (+0,30).

30-летняя Гут-Бехрами впервые в карьере завоевала золото на Олимпиаде. До этого она дважды становилась бронзовым призером Игр.

Единственная представительница России в финале Юлия Плешкова заняла 18-ю строчку с отставанием от олимпийского чемпиона в 1,75 секунды.

Олимпиада
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