Швейцарка Гут-Бехрами выиграла золото в супергиганте на Олимпиаде, россиянка Плешкова стала 18-й

Швейцарка Лара Гут-Бехрами завоевала золото в супергиганте на Олимпиаде в Пекине.

Гут-Бехрами показала результат 1 минута и 13,51 секунды. Второе место заняла австрийка Мирьям Пушнер (отставание +0,22 секунды), на третьей строчке — Мишель Гизин из Швейцарии (+0,30).

30-летняя Гут-Бехрами впервые в карьере завоевала золото на Олимпиаде. До этого она дважды становилась бронзовым призером Игр.

Единственная представительница России в финале Юлия Плешкова заняла 18-ю строчку с отставанием от олимпийского чемпиона в 1,75 секунды.