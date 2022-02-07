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Сегодня, 11:27

Шведская горнолыжница Хектор стала олимпийской чемпионкой Пекина в гигантском слаломе

Роман Шишов
Корреспондент

Шведская горнолыжница Сара Хектор стала чемпионкой в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. По итогам двух попыток ее результат 1 минута 55,69 секунды.

Второй стала итальянка Федерика Бриньоне, замкнула тройку швейцарка Лара Гут-Бехрами.

Чемпионка прошлых Игр американка Микаэла Шиффрин не финишировала в первой попытке.

Горные лыжи

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Гигантский слалом

2-я попытка

1. Сара Хектор (Швеция) — 1.55,69 (57,56 + 58,13)
2. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.55,97 (57,98 + 57,99)
3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1.56,41 (59,07 + 57,34)
4. Катарина Труппе (Австрия) — 1.56,49 (57,86 + 58,63)
5. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) — 1.56,65 (58,58 + 58,07)
6. Теа Луиз Стьернесунн (Норвегия) — 1.56,89 (59,39 + 57,50)
7. Мета Хроват (Словения) — 1.57,04 (58,48 + 58,56)
8. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) — 1.57,11 (59,24 + 57,87)
9. Венди Хольденер (Швейцария) — 1.57,32 (59,21 + 58,11)
10. Мишель Гизин (Швейцария) — 1.57,55 (59,19 + 58,36)

25. Екатерина Ткаченко (Россия) — 2.02,41 (1.01,55 + 1.00,86)
27. Юлия Плешкова (Россия) — 2.03,22 (1.02,01 + 1.01,31)
32. Полина Мельникова (Россия) — 2.07,20 (1.04,13 + 1.03,07)

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