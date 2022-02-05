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Сегодня, 11:10

Горнолыжные тренировки на олимпийской трассе отменены из-за плохой погоды

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Кристоф Иннерхофер.
Фото Reuters

Тренировки горнолыжников в скоростном спуске на олимпийской трассе сегодня утром были отменены в связи с погодной ситуацией в Яньцине.

Организаторы прервали начавшиеся заезды из-за сильного ветра в верхней части трассы, чем вызвали недовольство спортсменов, которые не успели опробовать трек.

Медальный розыгрыш в скоростном спуске у мужчин стартует в воскресенье в пять утра по московскому времени. Российские горнолыжники в этой дисциплине не представлены. Лидером Кубка мира является норвежец Александр Аамодт Кильде.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине (Китай) начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.

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