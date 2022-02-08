Горнолыжница из США О'Брайен сломала ногу на Олимпиаде-2022

Американская горнолыжница Нина О'Брайен в понедельник, 7 февраля, получила серьезную травму во время соревнований по гигантскому слалому на Олимпиаде-2022.

Во время выполнения первой попытки американка не удержалась перед самой финишной чертой, упала и пролетела несколько десятков метров.

Scary crash! US skier Nina O'Brien injured her left leg in a crash. She was taken off the slopes in a stretcher but was alert and responsive pic.twitter.com/vRIu9LECVV — John Rogers (@JohnRogers8News) February 7, 2022

В результате падения О'Брайен получила перелом левой ноги. Врачи оказывали ей первую помощь около десяти минут, а затем спортсменку увезли на носилках.

Чемпионкой в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине стал шведская горнолыжница Сара Хектор. По итогам двух попыток ее результат 1 минута 55,69 секунды.

Второй стала итальянка Федерика Бриньоне, замкнула тройку швейцарка Лара Гут-Бехрами.