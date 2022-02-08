Горнолыжница из США О'Брайен сломала ногу на Олимпиаде-2022
Американская горнолыжница Нина О'Брайен в понедельник, 7 февраля, получила серьезную травму во время соревнований по гигантскому слалому на Олимпиаде-2022.
Во время выполнения первой попытки американка не удержалась перед самой финишной чертой, упала и пролетела несколько десятков метров.
В результате падения О'Брайен получила перелом левой ноги. Врачи оказывали ей первую помощь около десяти минут, а затем спортсменку увезли на носилках.
Чемпионкой в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине стал шведская горнолыжница Сара Хектор. По итогам двух попыток ее результат 1 минута 55,69 секунды.
Второй стала итальянка Федерика Бриньоне, замкнула тройку швейцарка Лара Гут-Бехрами.
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