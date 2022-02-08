Олимпиада
Пекин-2022
Горные лыжи
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Горные лыжи

Сегодня, 14:15

Горнолыжница из США О'Брайен сломала ногу на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Нина О&amp;#039;Брайен.
Фото Getty Images

Американская горнолыжница Нина О'Брайен в понедельник, 7 февраля, получила серьезную травму во время соревнований по гигантскому слалому на Олимпиаде-2022.

Во время выполнения первой попытки американка не удержалась перед самой финишной чертой, упала и пролетела несколько десятков метров.

В результате падения О'Брайен получила перелом левой ноги. Врачи оказывали ей первую помощь около десяти минут, а затем спортсменку увезли на носилках.

Чемпионкой в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине стал шведская горнолыжница Сара Хектор. По итогам двух попыток ее результат 1 минута 55,69 секунды.

Второй стала итальянка Федерика Бриньоне, замкнула тройку швейцарка Лара Гут-Бехрами.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Горные лыжи
2
0
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: Клебо взял золото в лыжном спринте, у Терентьева — бронза. Онлайн-трансляция 8 февраля
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
Сборная России опустилась на четвертое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины
Все медали 8 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Уайлд завоевал бронзу для сборной России
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 8 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, горные лыжи: расписание соревнований
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости