Австрийский горнолыжник Штрольц завоевал золото в суперкомбинации на Олимпиаде в Пекине

Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц стал олимпийским чемпионом в суперкомбинации (скоростной спуск + слалом) на Олимпиаде в Пекине.

Второе место занял норвежец Александр Килде, третьим стал канадец Джеймс Кроуфорд.

Сборная России не была представлена в этой дисциплине.

Горные лыжи

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Суперкомбинация

Слалом

1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 2.31,43 (1.43,87 + 47,56)

2. Александр Килде (Норвегия) — 2.32,02 (1.43,12 + 48,90)

3. Джеймс Кроуфорд (Канада) — 2.32,11 (1.43,14 + 48,97)

4. Жюстен Мюрисье (Швейцария) — 2.32,29 (1.44,14 + 48,15)

5. Марко Шварц (Австрия) — 2.32,71 (1.44,07 + 48,64)

6. Барнабас Шоллос (Израиль) — 2.33,18 (1.45,04 + 48,14)

7. Рафаэль Хазер (Австрия) — 2.33,27 (1.44,63 + 48,64)

8. Бродерик Томпсон (Канада) — 2.34,20 (1.44,39 + 49,81)

9. Броди Сигер (Канада) — 2.35,03 (1.43,54 + 51,49)

10. Кристоф Иннерхофер (Италия) — 2.35,80 (1.44,19 + 51,61)