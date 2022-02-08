Австрийский горнолыжник Майер завоевал золото в супергиганте на Олимпиаде в Пекине

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер завоевал золото в супергиганте на Олимпиаде в Пекине.

В финале спортсмен показал время 1 минута 19,94 секунды. Второе место занял американец Райан Кокрен-Сигль, уступивший Майеру 0,04 секунды. На третьей строчке — норвежец Александр Килде, который проиграл победителю 0,42 секунды.

Сборная России не была представлена в этой дисциплине.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Следующие соревнования в горных лыжах состоятся завтра, 9 февраля. В 5:15 по московскому времени стартует слалом у женщин.

Горные лыжи

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины. Финал

Супергигант

1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.19,64

2. Райан Кокрен-Сигль (США) — 1.19,98

3. Александр Килде (Норвегия) — 1.20,68

4. Адриан Сейерстед (Норвегия) — 1.20,70

5. Винсент Крихмайр (Австрия) — 1.20,79

6. Джеймс Кроуфорд (Канада) — 1.21,10

7. Ромед Бауманн (Германия) — 1.21,21

8. Андреас Зандер (Германия) — 1.21,26

9. Блез Гизенданнер (Франция) — 1.21,34

10. Тревор Филп (Канада) — 1.21,36