Австрийский горнолыжник Майер завоевал золото в супергиганте на Олимпиаде в Пекине
Австрийский горнолыжник Маттиас Майер завоевал золото в супергиганте на Олимпиаде в Пекине.
В финале спортсмен показал время 1 минута 19,94 секунды. Второе место занял американец Райан Кокрен-Сигль, уступивший Майеру 0,04 секунды. На третьей строчке — норвежец Александр Килде, который проиграл победителю 0,42 секунды.
Сборная России не была представлена в этой дисциплине.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Следующие соревнования в горных лыжах состоятся завтра, 9 февраля. В 5:15 по московскому времени стартует слалом у женщин.
Горные лыжи
Яньцин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины. Финал
Супергигант
1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.19,64
2. Райан Кокрен-Сигль (США) — 1.19,98
3. Александр Килде (Норвегия) — 1.20,68
4. Адриан Сейерстед (Норвегия) — 1.20,70
5. Винсент Крихмайр (Австрия) — 1.20,79
6. Джеймс Кроуфорд (Канада) — 1.21,10
7. Ромед Бауманн (Германия) — 1.21,21
8. Андреас Зандер (Германия) — 1.21,26
9. Блез Гизенданнер (Франция) — 1.21,34
10. Тревор Филп (Канада) — 1.21,36