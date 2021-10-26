«Бежал по проезжей части, рядом тротуар». Известного спортсмена сбил грузовой автомобиль

Чемпион мира среди юниоров конькобежец Руслан Захаров не вернулся с утренней пробежки.

Социальная кампания «Твой ход! Пешеход» реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги» Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации.

Ранее мы упоминали трагические истории с участием известных спортсменов — Алексея Прокуророва, Михаила Кокляева, Юрия Борзаковского, Юрия Севидова и других. Но буквально на днях еще одна печальная новость пришла из Хабаровска, где погиб молодой конькобежец Руслан Захаров.

Карьера, оборвавшаяся на взлете

«В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года. Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана» — такое сообщение появилось в социальных сетях национальной федерации 10 октября.

Многие, близко не знакомые с конькобежным спортом, поначалу решили, что речь идет о другом Руслане Захарове — олимпийском чемпионе Сочи по шорт-треку, позднее переключившемуся на классические коньки. В отличие от тезки, он специализируется на длинных дистанциях, да и к Дальнему Востоку отношения не имеет. Погибший же Руслан Захаров из Хабаровска — спринтер.

— Всего 23 года ему было. Господи! Это как удар. Парень здоровенный, выше двух метров, — сказал «Комсомольской правде» тренер ДЮСШ «Максимум» Евгений Панкратов. — Сначала он увлекался хоккеем, а после пришел в нашу школу олимпийского резерва. Параллельно занимался еще и конькобежным спортом. Начал показывать результаты.

Став перспективным юниором, Захаров уже в 15-летнем возрасте перебрался в Санкт-Петербург, где выступал за сборную северной столицы и занимался в училище олимпийского резерва. Затем Руслан поступил в Государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. Спортсмена тренировал Сергей Литейкин, среди воспитанников которого, например, есть олимпийский призер Иван Скобрев.

На протяжении нескольких сезонов Захаров входил в состав взрослой сборной России по конькобежному спорту, дебютировал на этапах Кубка мира. Но затем в развитие его спортивной карьеры вмешалась серьезная травма колена. Руслан выпал из обоймы национальной команды — в последние годы он занимался на региональном уровне и параллельно тренировал детей.

Руслан Захаров. Фото Союз конькобежцев России, Instagram

Дождливое утро

По трагическому стечению обстоятельств Захаров погиб на следующий день после собственного дня рождения. Он отметил его в родном Хабаровске с родителями. А на утро вышел на пробежку, с которой уже не вернулся.

Смертельное ДТП случилось в 6.10 по местному времени возле дома номер 168 по улице Карла Маркса — Захарова сбил грузовик. «Водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара» — сообщили ТАСС в краевом управлении Госавтоинспекции.

Захаров получил ряд серьезных травм, в том числе головы, и был доставлен в реанимацию. Но усилия врачей не увенчались успехом — через несколько часов молодой человек, не приходя в сознание, скончался в отделении нейрохирургии.

На данный момент расследование происшествия, которое установит вину каждого из его участников, продолжается. Но некоторые детали уже известны. Например, 26-летний водитель грузового автомобиля оказался трезв и не превышал скорости. Но при этом у него не оказалось водительского удостоверения категории С, которая дает право управлять такими машинами.

Впрочем, нельзя снимать доли вины за случившееся и с самого Захарова. Пострадавший бежал прямо по проезжей части, хотя в нескольких метрах от него находился тротуар. Как заявил на допросе водитель «Тойоты», он попросту не заметил перед собой бегущего человека — ДТП произошло ранним утром, в предрассветных сумерках. К тому же шел дождь, фонари на этом участке дороги не горели, а на одежде спортсмена не было световозвращающих элементов. В добавок ко всему, как пишут некоторые СМИ, в момент аварии Захаров находился в наушниках, поэтому не мог своевременно отреагировать на звук приближающегося транспортного средства.

Во всех обстоятельствах произошедшей трагедии разберутся правоохранительные органы — сейчас проводится соответствующая проверка. Водителю грузовика может грозить обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». И, конечно же, его накажут за езду без прав. Но и пешеходам нужно быть максимально аккуратными. Помните, что именно вы — самые незащищенные участники дорожного движения. Не выходите без надобности на проезжую часть, не используйте во время ее перехода гаджеты, наушники, не затрудняйте себе обзор капюшонами или зонтами, обязательно имейте на одежде световозвращатели. Все эти несложные правила помогут вам сохранить свою жизнь на дороге.