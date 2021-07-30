Испытание для Русской Ракеты. Самый тяжелый момент в жизни Юрия Борзаковского

История ДТП, которое могло испортить карьеру прославленного российского бегуна.

Недавно мы вспоминали трагическую историю Алексея Прокуророва — олимпийского чемпиона по лыжным гонкам. После завершения карьеры он стал старшим тренером женской сборной России, но в родном Владимире осенью 2008 года его насмерть сбил пьяный водитель.

Теперь же в рамках спецпроекта «Твой ход, пешеход» мы вспоминаем другую, в чем-то похожую историю, в которую двумя годами ранее попал еще один олимпийский чемпион — Юрий Борзаковский. В ней тоже есть ДТП с пешеходом и погибший, но обстоятельства случившегося совершенно иные.

Юрий Борзаковский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ракета из Подмосковья

Борзаковский — один из лучших легкоатлетов в истории современной России. Об уникальности Юрия говорит тот факт, что он единственный отечественный олимпийский чемпион в беговых дисциплинах. Да и вообще обладателей золота Игр в мужской легкой атлетике в стране не так много.

Уроженец подмосковного поселка Кратово попал в легкую атлетику в 10 лет, причем, как он говорил сам, история вышла странная. Юный Юра занимался самбо, но всегда любил футбол, в который он и сейчас, спустя три десятка лет, регулярно играет на любительском уровне. Увидев, как знакомые ему ребята в той же спортшколе гоняют мяч на тренировке, он решил перейти к ним, вот только секция оказалась легкоатлетической.

— Спустя пару недель прошли соревнования по бегу, — вспоминал Борзаковский в интервью «Чемпионату». — Для меня это было удивительно: как так, ведь мы же футболисты? Но я пробежал 600 метров, занял второе место, мне понравилось. После этого начал более целенаправленно заниматься легкой атлетикой. А примерно в 16 лет выиграл первенство России и тогда решил для себя, что буду бегать профессионально.

Действительно, Юрий стремительно ворвался в элиту мирового спорта. В 17 он стал чемпионом Всемирных юношеских игр в Москве и попал во взрослую сборную России, в 18 начал работать с известным тренером Вячеславом Евстратовым. А к 19 окончательно выбрал специализацию — до этого Борзаковский бегал и 200, и 400 метров, но выбрал 800-метровку, на которой потом и вписал свое имя в историю российского спорта.

Знаменитую тактику Борзаковского на этой дистанции можно было увидеть еще на тех самых Всемирных юношеских играх в Москве в 1998 году. Со стороны это выглядело как спокойный старт, а затем резкое ускорение — и соперники остаются за спиной. Но на самом деле Юрий проходил всю дистанцию примерно в одном высоком темпе, постепенно настигая выдыхающихся оппонентов. Манера бега была настолько нехарактерна для европейских атлетов, что еще в спортивной школе будущий олимпийский чемпион получил прозвище Юрка-эфиоп. А за рубежом Борзаковского позже будут зназывать «белым кенийцем» и «русской ракетой».

В элиту бега на средние дистанции Юрий входил более 10 лет. В 2000-м, еще 19-летним, он выступил на своей первой Олимпиаде в Сиднее и смог выйти в финал. Там он стал седьмым, но меньше чем через год одержал первую заметную победу в карьере, взяв золото чемпионата мира в помещениях. А последнюю свою награду на высшем уровне, и тоже высшей пробы, Борзаковский выиграл на летнем чемпионате Европы-2012. Также в его послужном списке четыре медали мировых первенств — два серебра и две бронзы, два титула чемпиона Европы в помещениях.

А также четыре Олимпиады. На второй из которых, в Афинах, Юрий стал чемпионом. В решающем забеге он опередил в том числе и рекордсмена мира Вилсона Кипкетера, который был для Борзаковского кумиром в юношеские годы. И кто знает, возможно, олимпийских медалей могло быть больше, если бы не тот злополучный вечер в 2006-м.

Юрий Борзаковский. Фото Александр Вильф, —

Смертельный аккорд

В последний день сентября 2006 года 25-летний Борзаковский с женой Ириной навещали родителей. Засидевшись в гостях, домой в Жуковский на принадлежащей спортсмену «Хонде Аккорд» они поехали уже затемно. Путь совсем недалекий, но преодолеть его Юрию не удалось. В начале первого ночи на улице Гагарина, в месте, где нет пешеходного перехода, из-за припаркованной машины под колеса Борзаковскому выскочил мужчина.

Несмотря на всю спортивную подготовку и небольшую скорость, не превышавшую 60 км/ч, среагировать и уйти от столкновения Борзаковскому не удалось. Машина, не успев затормозить, ударила пешехода. Юрий тут же вызвал полицию и «Скорую помощь», но мужчина через некоторое время скончался в больнице. Сам Борзаковский тоже получил травмы — открытый перелом пальца и перелом лучезапястного сустава, повреждения были и у его супруги.

Как часто бывает, поначалу история начала обрастать несуществующими подробностями — ходили слухи, что Борзаковский мог быть нетрезв, что он любит погонять и двигался с серьезным превышением скорости. Но на самом деле Юрий вообще не употребляет спиртного, а скорость «Хонды» в момент столкновения была такой низкой, что в машине даже не сработали подушки безопасности. А вот погибший, Михаил Синицын, был не просто нетрезв, а почти мертвецки пьян — в его крови экспертиза обнаружила невероятные 4,9 промилле алкоголя. Впрочем, узнав о его смерти, Борзаковский испытал сильный шок.

— Единственное, что я могу сказать: точно знаю, что я не виноват, — говорил Юрий агентству «Весь спорт». — Я полностью контролировал ситуацию, следил за дорогой, но предотвратить то, что произошло, было просто не в моих силах. Конечно, я очень близко к сердцу принял все произошедшее. Знаю, что у скончавшегося мужчины остались маленький ребенок, жена, престарелая мать. У меня есть и желание, и возможности их поддержать, как-то помочь.

В итоге правоохранители оказались с Борзаковским полностью солидарны — вины спортсмена в аварии они не нашли. Было принято во внимание и состояние пострадавшего, и то, что он пытался в темное время суток перебежать дорогу в неположенном месте, внезапно выскочив на дорогу, и то, что Юрий не нарушал скоростной режим. После многочисленных экспертиз в январе 2007 года Борзаковского официально признали невиновным.



— Ни прокуратура, ни ГИБДД обвинений не предъявляли, — сказал тренер олимпийского чемпиона Евстратов газете «Труд». — Не писала никаких заявлений и гражданская жена потерпевшего. Сам Юра, как человек очень порядочный, тяжело пережил эту трагедию. Психологически он очень подавлен.

Тот зимний сезон Борзаковский по решению, принятому совместно с тренером, полностью пропустил, и лишь почти спустя год после трагедии выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира в Японии. Хотя в целом весь четырехлетний цикл у Юрия пошел насмарку — на Олимпиаде-2008 в Пекине он, будучи действующим обладателем титула, не смог попасть в финал. Побед от Борзаковского российские болельщики еще дождались. Но кто знает, сколько их могло быть, если бы той осенней ночью ему под машину не бросился пешеход.