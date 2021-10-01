Понять и помочь. Как уберечь от беды пожилых пешеходов

1 октября по всему миру отмечается Международный день пожилых людей — его ввели по инициативе ООН в 1991 году. В рамках кампании «Твой ход! Пешеход» мы дадим несколько советов, которые будут полезны как самим людям в возрасте, так и тем, кто о них заботится. А поможет нам в этом заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Внимание и еще раз внимание

В 2020 году количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов по России снизилось почти на 20 процентов. Но при этом в 39927 ДТП погибли 4513 человек, а 37118 получили травмы различной степени тяжести. При этом значительная часть жертв аварий — входящие в группы риска дети и пожилые люди, на дороге они особенно уязвимы.

Советы родителям и педагогам мы уже давали — главной опасностью для детей являются невнимательность и отсутствие опыта, мешающие прогнозировать развитие дорожной ситуации. Что же касается пожилых людей, то их поведение может быть в чем-то схожим, хотя причины для этого совершенно разные.

— Пожилые люди — особая категория пешеходов, которую действительно можно сравнить с детьми, — считает Сергей Хранцкевич. — В силу возраста у них может быть низкий уровень внимательности на дороге, даже рассеянность. К тому же они могут плохо видеть или слышать. Поэтому водителям, если они заметили на проезжей части дороги или рядом с ней пожилого человека, очень важно учитывать эти факторы.

Иногда пешеходы преклонного возраста появляются на проезжей части совершенно неожиданно для других участников дорожного движения и в самых неподходящих местах. Наверное, всем знакома картина, когда от едва покинувшего остановку автобуса на другую сторону дороги начинают идти пассажиры. Или какая-нибудь старушка в час пик движется наперерез потоку.

— Одной из главных и самых частых ошибок пожилых пешеходов является переход дороги вне зоны пешеходного перехода, — напоминает эксперт. — Возможно, человеку уже физически тяжело пройти лишние 50 метров до зебры или он делает это в силу привычки. Причины могут быть разными.

Пожилые пешеходы. Фото Известия

Перевести старушку через улицу

При виде пешехода в возрасте водителю необходимо удвоить внимание. А еще — проявить понимание и снисходительность, особое отношение к пожилым людям в данном случае не повредит. Но, конечно, и от воспитательной и профилактической работы отказываться тоже не стоит. Правила дорожного движения едины для всех. Напомните своим родителям, как вы их цените, и попросите их самих ценить себя.

— Иногда по субъективным причинам очень тяжело перевоспитать человека в возрасте, — говорит Сергей Хранцкевич. — Требуется напоминать про ответственность — не только за себя, но и за окружающих. Беседовать, объяснять важность соблюдения ПДД, приглашать пожилых участников дорожного движения на мероприятия, посвященные этому. Обращать внимание на опасные участки дороги, если такие есть недалеко от дома.

А еще будьте готовы прийти на помощь пожилому пешеходу — этому учили в школах еще наших бабушек и дедушек. Помогайте сами, учите этому окружающих, так мы вместе сделаем наши дороги безопаснее. Даже пожилой человек должен помнить алгоритм перехода улицы: «стой — смотри — слушай — думай — иди».

— Очень важно знать: если вдруг человек не уверен, что сможет сам перейти дорогу, можно подойти к прохожему, к которому возникло доверие, и попросить помочь, — напоминает эксперт. — Это оптимальный вариант — на оживленных перекрестках всегда кто-то есть. Ко мне, кстати, иногда обращаются — всегда соглашаюсь и не думаю, что многие откажут пожилому человеку.

И еще: если у вас есть пожилой родственник, обязательно воспользуйтесь удобным моментом и подарите ему одежду или аксессуар со световозвращающими элементами. Куртка, перчатки, шапка, обувь, браслет или брелок — любой предмет из этого может пригодиться и спасти жизнь.

— Конечно, стоит использовать световозвращатели, — подчеркивает Сергей Хранцкевич. — Это касается абсолютно всех пешеходов. Недавно у меня как у водителя был неприятный момент — в темное время суток по лесной дороге без каких-либо опознавательных знаков навстречу шел пожилой мужчина. Вероятность того, что такая ситуация может завершиться печально, очень высока. Поэтому нужно носить световозвращающие элементы, они сейчас доступны всем. Если пожилой человек не может или не хочет специально искать и приобретать такую одежду или аксессуары, необходимо, чтобы о нем позаботились его родные.

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Безусловно, все мы хотим, чтобы наши папы и мамы, бабушки и дедушки как можно дольше оставались с нами. А чтобы с ними не случилось беды на дороге, нужно всего лишь соблюдать несколько несложных правил.