Их не смутили насмешки американцев: любители создали самый быстрый снегоход в мире

Небольшая команда собрала спорткар на лыжах.

Канадские инженеры придумали модель снегохода, которая смогла удивить многих любителей зимнего отдыха, профессионалов и даже ученых. G-Force One разогнался до нереальных 340 км/ч, что можно сравнить со скоростями «Ламборгини» и «Феррари». На испытаниях в Бонневиле команда Жиля Ганье установила мировой рекорд для снегоходов.

Любители скоростных зимних катаний есть по обе стороны океана. Но к скоростным рекордам стоит относиться с большой осторожностью, ведь чтобы они были по-настоящему безопасными, требуется специальное оборудование, подготовка трассы и долгие тренировки. Катание на снегоходе по заснеженным полям или лесам принесет огромное удовольствие и позитивные эмоции. Подобрать подходящего «коня» можно с помощью «Авито Авто»— с удобными фильтрами по самым разным параметрам, сортировкой и возможностью посмотреть отзывы о продавце.

G-Force One собрала небольшая компания любителей из Канады. Босс фирмы Жиль Ганье с 14 лет увлекался снегоходами и часами зависал в мастерской. В 50 лет он решил запустить проект своей жизни — создать самый быстрый снегоход в мире.

«В 2005 году я впервые приехал на гоночную трассу в Бонневиль, — вспоминал Ганье. — Там было все: самая быстрая машина, мотоцикл, скорая помощь, газонокосилка... Все виды транспортных средств, кроме снегохода. Тогда я загорелся идеей. Я вернулся домой в Квебек и приступил к созданию G-Force One. В процессе участвовали несколько сотрудников фирмы, мои друзья и обычные любители снегоходов».

К 2009 году машина наконец была готова. Коллектив Ганье пригласили на самое престижное гоночное шоу — на высохшем озере Бонневилль. Заезды здесь проходили постоянно с начала XX века.

Но большой шаг к мечте мог не состояться из-за поломки. Первая попытка установить скоростной рекорд провалилась. Инженеры из Канады ни разу не тестировали снегоход на солончаке (почва с содержанием соли). Сломалась коробка передач, с трассы пришлось съехать.

«Когда мы только туда приехали, то люди смеялись, — рассказывал в интервью Ганье. — В Бонневилле никогда раньше не было снегоходов. Американцы говорили: «Они славные парни, но их мечте пришел конец. У них ничего не получится».

Жиль Ганье с пилотом Франсисом Мореном и командой снегохода G-Force One. Скриншот YouTube-канала FMVINC

На ремонт снегохода в пустыне ушло два дня. Привезли новые запчасти, а аппарат собрали заново. За штурвалом был пилот Франсис Морен. Второе испытание вышло удачным — пиковая скорость 340,3 км/ч за два комбинированных круга. Этот мировой рекорд не могут побить до сих пор!

«Было страшно туда приезжать. К нам не относились серьезно и не верили в шансы на успех. Теперь с нами сотрудничают крупнейшие компании. Мы в топ-10 самых быстрых транспортов мира», — говорил Ганье.

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