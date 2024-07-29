Получил приглашение на свои похороны. Знаменосцу сборной Израиля на Играх-2024 угрожают убийством

Он выкладывал в своих соцсетях фотографии бомб для сектора Газа.

Французские власти начали расследование угроз в адрес израильских спортсменов, участвующих в Играх-2024 в Париже. Сообщается, что олимпийская делегация страны получила уже пятнадцать подобных писем.

Пока называются имена двух атлетов, которым обещают повторение событий Мюнхена-1972. Напомним, тогда террористы ворвались в Олимпийскую деревню и взяли заложников, в результате чего погибли 11 израильтян и один немецкий полицейский.

Сейчас под ударом оказался знаменосец на церемонии открытия Игр дзюдоист Петер Пальчик и пловец Мейрон Амир Черути. Оба получили страшные сообщения от группы людей, называющей себя «Организацией народной обороны».

«Вы не приглашены в Париж в 2024 году. Если приедете, учтите, что мы намерены повторить события в Мюнхене в 1972-м. Вы будете ожидать нападения в любой момент — в аэропорту, в отеле и на улицах, которые принадлежат только нам. Даже волна арестов против нашей организации не помешает осуществить план. Готовьтесь к интифаде!» — говорится в послании.

Кроме того, атлетам посланы приглашения на свои похороны: в письме Черути даже была указана дата — 27 июля 2024 года — и прикреплена ссылка предположительно с маршрутом до места погребения. Помимо электронных сообщений израильским спортсменам звонят с незнакомых иностранных номеров.

Фото Global Look Press

Все это, с одной стороны, выглядит шокирующе. С другой — поведение некоторых членов сборной Израиля перед Олимпиадой в Париже также вызывает большие вопросы. В частности, Пальчик в своих соцсетях выкладывал пост, как он подписывает бомбы, которые будут сброшены на Газу, с таким комментарием: «От меня вам с удовольствием».

Вскоре израильтянин украинского происхождения удалил публикацию, однако сохранились скриншоты, которые недавно выложила в соцсети X журналистка Лейла Хамед. При этом она напомнила, как весной Пальчик вступил в конфликт с людьми, вышедшими на демонстрацию в поддержку Палестины в Токио, и угрожал им расправой.

Несмотря на все это, Петер остался знаменосцем своей команды. В МОК постарались сгладить ситуацию с дзюдоистом, порадовавшись, что обе делегации — израильская и палестинская — присутствовали на церемонии.

«Мы в контакте с заинтересованными НОК по этому поводу, очень сложный вопрос, появляется масса обвинений, заявлений, но обе делегации приняли участие в церемонии открытия, и это очень хороший знак, — заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс. — Наша миссия — объединить людей. Это не значит, что мы не обращаем внимания на подобные вещи, но тема очень чувствительная, мы обсуждаем все с НОК. На данный момент выразим удовлетворение тем, что на этой Олимпиаде объединили людей из 206 стран. Уверяю вас — мы проговариваем такие ситуации со всеми олимпийскими комитетами. Эти вещи появляются со всех сторон, стараемся действовать справедливо по отношению ко всем».