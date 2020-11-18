Жена Артема Дзюбы: как она выглядит и что скрывает

Вот что известно о супруге футболиста «Зенита» и сборной России и их истории любви

Кристина — жена и мать детей Артема Дзюбы. О ней не так много известно, и ее официально нет в социальных сетях. Тем не менее информация о девушке уже несколько раз появлялась в СМИ. Сам капитан национальной команды рассказывал о ней в интервью.

Знакомство

Артем и Кристина вместе с 2012-го, когда девушка переехала к футболисту из Нижнего Новгорода. В том же году состоялась их свадьба. Воспитаннику «Спартака» пришлось отвоевывать свою невесту у друга. Причем товарищеские отношения этот факт не испортил.

«У меня есть лучший друг — Иван Комисаров, тоже футболист, воспитанник «Спартака», сейчас в Новороссийске играет. Он был знаком с ее подругами. Кристина ему очень нравилась, он пытался за ней ухаживать. Пригласили ее с подругами в Москву на Новый год — она тогда жила в Нижнем Новгороде. Сняли коттедж. Большая компания была, познакомились. И все. Победа была за мной. Практически сразу. За три-четыре дня ее завоевал. Получилось все спонтанно, конечно. И хорошо, что она не знала, кто я такой. Она приехала домой, и ее отец сказал: «Ты знаешь, кто это был?» Она была удивлена. Думала, что все футболисты туповатые и высокомерные. Пришлось развеять миф», — рассказал Дзюба в интервью «СЭ» в августе 2015 года.

18 июля 2012 года. Москва. Награждение «Спартака» серебряными медалями: Артем Дзюба с девушкой и родителями. Фото Татьяна Дорогутина, —

Семья

Форвард «Спартака» несколько раз ездил в аренды. В Томск его отправляли еще до женитьбы, а вот в Ростов-на-Дону — после, здесь он зажигал в сезоне-2013/14. В начале 2015-го произошло скандальное расставание Дзюбы с родным клубом. Футболист подписал контракт с «Зенитом», а полгода до переезда в Санкт-Петербург снова провел в «Ростове».

Первенец Артема и Кристины — сын Никита, родился в апреле 2013 года. Еще один ребенок пары — Максим, появился на свет в феврале 2016-го.

«Кристина умнее меня в том, что более сдержанна, чувствует меня, знает, как вести себя в разных ситуациях, умеет подобрать правильные слова. Мне это нравится. Она замечательная мама. И вкусно готовит! Что именно? Да все! Прошла курсы подготовки у моей мамы. Я люблю много есть, но в еде привередлив, и у нее была настоящая школа жизни с мамой, они притирались друг к другу, молнии летали. Подсказывает ли что-то по футболу? Нет, никогда. И это тоже ее женская мудрость — она в этом ничего не понимает, как может что-то сказать?» — рассказал Дзюба в интервью «СЭ» в мае 2019 года.

Артем Дзюба с женой Кристиной. Фото Instagram

Скандал

Семья Артема и Кристины в 2015 году прошла непростое испытание, не связанное с карьерой Дзюбы. Футболист сборной России попал в громкий скандал из-за встречи с телеведущей Марией Орзул. И через время откровенно признал: он благодарен супруге, которая его услышала и простила.

«Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на все. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось все сохранить», — рассказал Дзюба в марте 2016 года в интервью «Чемпионату».

19 июня 2018 года. Санкт-Петербург. Россия — Египет — 3:1. Кристина Дзюба на трибуне. Фото Александр Федоров, «СЭ»

19 июня 2018 года. Санкт-Петербург. Россия — Египет — 3:1. Кристина Дзюба на трибуне. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Социальные сети

После чемпионата мира-2018 Дзюба стал любимцем всей страны, и интерес к нему и его семье возрос. В интернете активно обсуждали совместные фото Артема и Кристины на приеме в Кремле. И снова удивлялись, почему у красивой девушки нет профилей в соцсетях — например, в популярном среди жен футболистов Instagram.

Об этом высказывались и сам форвард, и одна из подруг девушки — Дарья Валитова, гражданская супруга и мать ребенка экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Опубликовав тем летом очередное совместное с фото с Кристиной, Дарья отбивалась от постоянных вопросов подписчиков.

Дарья Валитова (справа) и Кристина Дзюба. Фото Instagram

«Жены Артема Дзюбы нет в соцсетях. А то меня по сто раз в день спрашивают. Даже не пытайтесь ее найти», — примерно такие месседжи оставляла Валитова в своих сториз в августе 2018-го. И дублировала фото в ленте Instagram с набором эмоджи: «Мамаши в городе... Крис... Тем Дзюба, у тебя такая жена красивая».

При этом супруга Дзюбы и соцсети все же упоминались вместе — в октябре 2018 года, когда шло обсуждение, почему новый капитан сборной России не поддержал своего одноклубника Кокорина и Павла Мамаева. После двух скандальных драк в центре Москвы с участием футболистов за задержанных друзей пытались заступиться многие известные игроки. Тогда появилась информация, что Кристина Дзюба через социальную сеть Ask.fm написала Дарье Валитовой: «Дашулик, Саша, держитесь! Все образуется! Мы с вами».

Дарья Валитова (справа) и Кристина Дзюба. Фото Instagram

Почему ее нет в соцсетях?

Все это выглядит так, будто жена Артема Дзюбы что-то скрывает. Однако сам футболист в интервью «СЭ» в мае 2019 года обстоятельно высказался на тему — кажется, закрыв ее надолго.

Дзюба на вопрос об отсутствии своей жены в Instagram ответил так: «Супруга кричит, что я сильно ревнив! Но на самом деле нет, мы так смеемся просто. В моем понимании семья и любовь требуют тишины. Это мой мир, любая фотография с женой и детьми мне дается с трудом. А для чего? Я инстаграм завел только потому, что меня просили спонсоры и клуб — надо, надо, много юных, людей, которые смотрят футбол, им интересно. И как-то пошло. А после чемпионата мира мне даже самому интересно стало — растет число подписчиков, аудитория уже обязывает что-то выкладывать, нужно соответствовать. А жена... То, что она красивая, мы с детьми и так знаем. Любим ее, она для нас номер один, эпицентр всего. Для меня важно, какой она была и есть, какая мама, не то, как кто-то ею восхищается, а то, как мы это делаем».

12 мая 2019 года. Санкт-Петербург. «Зенит» — ЦСКА — 3:1. Артем Дзюба с семьей после награждения чемпионов России. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вдобавок форвард тогда критично высказался о супругах футболистов в соцсетях, которые показывают свою жизнь, наряды, еще что-нибудь: «Для меня это ужас. А когда жены начинают еще что-то комментировать, рассказывать, — это неприемлемо, моя половина это понимает. Когда пытаются как-то себя показать, проявить — вот, я тут, там, в этих журналах. Слушай, мы все прекрасно понимаем, почему ты в этих журналах, почему вообще интересна кому-то — благодаря мужу прежде всего, а не потому, что такая классная. Ну это же так?»